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"Карпаты" сенсационно обыграли "Динамо" в Киеве

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Динамо – Карпаты результат матча УПЛ 2 сентября 2018 года
Динамо – Карпаты результат матча УПЛ 2 сентября 2018 года

Главная сенсация 7-го тура УПЛ произошла в Киеве, где "Динамо" на НСК "Олимпийский" уступило львовским "Карпатам". Пропустив два гола, киевляне не сумели отыграться. При этом во втором тайме "зелено-белые" играли в меньшинстве после удаления центрального защитника.

Динамо – Карпаты

Голы: Швед, 17, 45+1

Удаление: Мегреміч, 57 (вторая желтая карточка)

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Хотя для "Динамо" все начиналось не так и плохо. "Бело-синие" провели показательную атаку, когда Цыганков простреливал вдоль линии ворот. И лишь рикошет от одного из игроков "Карпат" помешал отличиться Супряге. Последний пробил по воротам, но попал в штангу.

Как нужно простреливать на партнеров показал бывший игрок "Динамо" Мякушко. Вербич ошибся в центре поля, отдав неудачный пас назад на Бурду. Но мяч перехватил Мякушко, обыграл защитника "Динамо" и войдя в штрафную, прострелил вдоль линии ворот. На дальней штанге этот пас в касание замкнул Швед, которого никто не накрыл в этой атаке.

Такой счет немного обескуражил киевлян. Кроме того, травмировался Пиварич. Поэтому на поле вышел Сидклей.

"Карпаты" продолжили играть вторым номером. И такая игра принесла им результат еще раз. Когда уже шло добавленное к первому тайму время, Карраскаль получил пас на ход на фланге (Че Че не доиграл до конца с колумбийцем), и тот отдал пас на Шведа. Марьян вошел в штрафную, одним касанием убрал Кадара и мощно пробил в дальний угол ворот Бойко.

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"Динамо" усилило давление на ворота Кучинского. И моменты были, но забить не получилось. Не помогло даже удаление центрального защитника "Карпат" Мегремича за вторую желтую карточку. "Карпаты" перестроились и отошли в защиту, чтобы сохранить нужный результат. И им это удалось. "Карпаты" сенсационно выигрывают на "Олимпийском" в Киеве "Динамо".

Теги: Футбол Новости спорта ФК Карпаты Динамо УПЛ
Источник: 24 Канал
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