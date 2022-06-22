Джаред Коэн отметил, что Украина в течение последних 8 лет больше всего в мире испытывала мощные кибератаки. Кроме того, Россия использует многие другие методы пропаганды в войне с Украиной.

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Какие методы использует пропаганда

Кибератаки

В первую очередь Джаред Коэн выделил кибератаки, в том числе и Ddos-атаки. По его словам, такие действия россиян усложняют для украинцев доступ к государственным органам, банкам и тому подобное.

Обратите внимание! Хакерские атаки на украинские сайты и ресурсы стали распространены не только во время полномасштабной войны, но и накануне. В январе 2022 года на сайты украинских государственных структур была осуществлена масштабная кибератака. Впоследствии атаки подверглись и украинские банки. В преддверие полномасштабного вторжения Ddos-атаки претерпел сайт 24 канала . Однако после полномасштабного вторжения такие случаи участились.

Дипфейки

Кроме того, Коэн отметил еще один инструмент российских пропагандистов. Речь идет о дипфейках. Для того чтобы очернить украинцев и украинского президента, россияне активно используют этот инструмент.

Здесь стоит упомянуть "шедевр российской пропаганды" – дипфейк с Владимиром Зеленским, где якобы наш президент говорит Вооруженным Силам сложить оружие и прекратить сопротивление. Произведение пропагандистов вызвало только смех и не больше.

Фальшивый фактчекинг

Джаред Коэн также отметил попытки россиян "контролировать" нарратив о войне, которую войной страна-агрессорка не называет. Для того чтобы обвинить Украину во лжи, Россия использует фальшивый фактчекинг, которые якобы "развенчивают украинские фейки".

Коэн отметил, что такие действия пропагандисты предпринимают для того, чтобы уверять людей в том, что правду говорят именно они.

Лживые показания

Еще один метод пропагандистов, о котором на заседании Совбеза ООН упомянул Джаред Коэн – использование лживых показаний для провокации насилия и его оправдания. В качестве примера Коэн привел введение термина "нацисты" в отношении украинцев, чтобы показать наш народ как "изверг", чтобы оправдать войну. Глава компании Jigsaw подчеркнул, что именно это привело к совершению российскими оккупантами военных преступлений на территории нашего государства.

Важно! Для лживых свидетельств русские кафиры часто используют похищенных и пленных украинцев. Под давлением кафиры заставляют давать нашим гражданам комментарии пропагандистам. Таких случаев, к сожалению, немало. Например, кафиры так заставляли давать комментарии у похищенного начальника пожарной станции Энергодара Виталия Трояна. К счастью, спасателю удалось вернуть из российского плена .

Отключение от украинского интернета

Джаред Коэн также выделил проблему, касающуюся временно оккупированных территорий. Российские захватчики отключают эти территории от украинского интернета и присоединяют к русскому.

Границы остаются предметом споров, однако цифровые пределы уже заморожены,

– подчеркнул Коэн.

Также стоит отметить, что российские кафиры пытаются подсоединить временно захваченные территории к российским сетям связи.

Интересно – как Владимир Зеленский отреагировал на дипфейк россиян о сборке оружия: смотрите видео