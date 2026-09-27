Напоминает типичного "булли": дипломат оценил психотип Трампа

Дональд Трамп любит всем угрожать и рассказывать, какой он победитель. Но его поведение меняется, как только он сталкивается с серьезным давлением.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур. По его словам, Трамп напоминает типичного "булли".

Чем "особенный" Трамп?

Как подчеркнул Шамшур, Трамп может довольно легко оказать давление на того, кто легко поддается давлению. Здесь у него вообще нет никаких проблем.

В то же время все его способности быстро нейтрализуются, когда перед ним стоит серьезный противник. Тогда уже не все так просто.

Как только Трамп сталкивается с серьезным сопротивлением, он сразу отступает. Это было видно по тому, как он хотел наложить санкции на Китай своими "супертарифы". Как только Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов, Трамп сразу же сдался,

– отметил Шамшур.

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