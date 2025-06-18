Нападение на дипломата ЕС во Владивостоке: посла России вызвали для дачи объяснений

В мае на одного из чиновников ЕС в российском Владивостоке было совершено нападение. В связи с этим Европейский Союз вызвал посла России в Брюсселе для дачи объяснений.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что известно о вызове российского посла "на ковер"

Представитель ЕС сообщил, что Европейский Союз вызвал посла России в Брюсселе для дачи объяснений после того, как в мае в городе Владивосток было совершено нападение на одного из чиновников блока.

Известно, что нападение на дипломата произошло 26 мая. Однако его имя, национальность и информация о состоянии здоровья не сообщаются. В то же время издание Der Spiegel накануне сообщило, что дипломат была румынка, которая прибыла в город с официальной миссией.

Также в издании рассказали, что нападение совершили, когда она вышла из отеля на утреннюю прогулку. Сообщается, что к ней подъехала машина, из которой вы вышли двое мужчин. Сперва ей угрожали, а затем избили. Дипломатические источники в ЕС сообщили изданию, что вероятно, мужчины работают на российские силовые структуры.

"Мы осуждаем любое насилие против дипломатов ЕС. Они должны иметь возможность выполнять свои обязанности без страха и запугивания. Безопасность наших сотрудников является чрезвычайно важной, и мы продолжим пересматривать меры защиты нашего дипломатического персонала", – заявила пресс-секретарь ЕС Анитта Хиппер.