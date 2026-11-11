Украина и Южная Корея налаживают отношения после дипломатического скандала, – МИД

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно о переговорах Украины и Южной Кореи?

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со своим южнокорейским коллегой Чо Хеном в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G7.

Сибига положительно оценил беседу и отметил, что стороны откровенно обсудили недавние разногласия. По его словам, встреча стала важным шагом к восстановлению двусторонних отношений.

Мы провели действительно хорошую беседу, в ходе которой откровенно поговорили о тех недавних неприятных событиях и фактах, которые имели место– сказал министр.

Глава украинского МИД подчеркнул, что впереди еще ряд шагов, необходимых для окончательной нормализации сотрудничества. Он также отметил, что Украина заинтересована в динамичных отношениях с Южной Кореей на высоком уровне.

Мы заслуживаем чрезвычайно динамичных двусторонних отношений с Южной Кореей на высоком уровне– подчеркнул Сибига.

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Со своей стороны, Чо Хен выразил надежду на урегулирование всех нерешенных вопросов. В МИД Южной Кореи также отметили, что страна продолжит рассматривать возможности оказания Украине гуманитарной помощи и поддержки ее восстановления.

Предыстория конфликта вокруг пленных из КНДР

Дипломатический спор обострился после выступления президента Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября. Тогда он сообщил, что Украина передала Южной Корее двух военнопленных из КНДР. Их захватили украинские военные в 2025 году во время боев в Курской области.

Сеул заявил, что Киев нарушил договоренность о конфиденциальности передачи пленных. Южнокорейская сторона настаивала, что информацию следовало держать в тайне, чтобы защитить бывших военнопленных и их семьи в Северной Корее. Украина, в свою очередь, отрицала существование такой договоренности и заявила, что выполнила все свои обязательства.

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На фоне спора 8 октября Южная Корея отозвала своего посла из Киева. Впоследствии, 27 октября, Сеул отозвал еще восьмерых сотрудников посольства, объяснив это отсутствием достаточных шагов со стороны Украины для урегулирования конфликта.

Нынешняя встреча министров стала очередной попыткой восстановить доверие и вернуть двустороннее сотрудничество на привычный уровень.

Отметим, что в связи с дипломатическим кризисом Сеул предполагал пересмотр объема помощи Украине, однако именно южнокорейское посольство продолжало работу с ключевыми сотрудниками.