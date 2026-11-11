Україна та Південна Корея налагоджують відносини після дипломатичного скандалу, – МЗС

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо про переговори України та Південної Кореї?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі своїм південнокорейським колегою Чо Хьоном на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Сибіга позитивно оцінив розмову та зазначив, що сторони відверто обговорили нещодавні суперечності. За його словами, зустріч стала важливим кроком до відновлення двосторонніх відносин.

Ми провели справді добру розмову, під час якої відверто поговорили про ті нещодавні неприємні події та факти, які сталися– сказав міністр.

Глава українського МЗС наголосив, що попереду ще низка кроків, необхідних для остаточної нормалізації співпраці. Він також підкреслив, що Україна зацікавлена в динамічних відносинах із Південною Кореєю на високому рівні.

Ми заслуговуємо на надзвичайно динамічні двосторонні відносини з Південною Кореєю на високому рівні– наголосив Сибіга.

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Зі свого боку, Чо Хьон висловив сподівання на врегулювання всіх невирішених питань. У МЗС Південної Кореї також зазначили, що країна продовжить розглядати можливості надання Україні гуманітарної допомоги та підтримки її відбудови.

Передісторія конфлікту навколо полонених із КНДР

Дипломатична суперечка загострилася після виступу президента Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня. Тоді він повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох військовополонених із КНДР. Їх захопили українські військові у 2025 році під час боїв у Курській області.

Сеул заявив, що Київ порушив домовленість про конфіденційність передачі полонених. Південнокорейська сторона наполягала, що інформацію мали зберігати в таємниці, аби захистити колишніх військовополонених та їхні родини в Північній Кореї. Україна натомість заперечила існування такої домовленості та заявила, що виконала всі свої зобов'язання.

На тлі суперечки 8 жовтня Південна Корея відкликала свого посла з Києва. Згодом, 27 жовтня, Сеул відкликав ще вісьмох співробітників посольства, пояснивши це відсутністю достатніх кроків з боку України для врегулювання конфлікту.

Нинішня зустріч міністрів стала черговою спробою відновити довіру та повернути двосторонню співпрацю до звичного рівня.

Зазначимо, на тлі дипломатичної кризи Сеул припускав перегляд допомоги Україні, проте саме південнокорейське посольство продовжувало роботу з ключовими співробітниками.