Дипломатический жест солидарности со стороны Украины выглядит как издевательство, – эксперт

Полторы сотни российских дипломатов пакуют чемоданы. После того, как Великобритания указала им на дверь из-за отравления Скрипаля, все больше стран в знак солидарности указали им на выход. Вчера к этому присоединились и Украина. Политический эксперт и дипломат Роман Безсмертный отметил, что такой жест солидарности можно рассмотреть с нескольких сторон.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 каналу.

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Безсмертный заверил, что украинскую солидарность можно описать термином "дорогая цена прозрения". С другой стороны, он считает, что все же – это хорошо, что Украина стоит рядом с лидерами мировой политики.

После более чем 10 тысяч человеческих жертв, 4 лет войны мы сохраняем дипломатические отношения. Растет товарооборот между двумя странами. Это смысл эпохи, смысл того, что происходит в украинско-российских отношениях. Как это воспринимается (Украинская солидарность – 24 Канал)? На уровне дипломатическом об этом можно было бы молчать, но в отдельных случаях хлопать в ладоши. На человеческом уровне, извините, для меня это выглядит, как издевательство,

– прокомментировал Безсмертный.

Он добавил, что солидарность других стран и выдворение российских дипломатов – лишь свидетельство того, что понемногу появляется осознание роли России, особенно Кремля, в нынешней жизни. Эксперт отметил, что следует разделять Россию и Кремль.

"Все-таки очевидно, что Великобритания в процессе брексита начинает диктовать, в том числе Европе, свою позицию. И Европе некуда деваться. Она должна подпевать. Но это закладывает проблемы в европейском доме", – добавил Безсмертный.

Ситуация на поверхности. Россия поступит точно зеркально. Что касается Украины, то, боюсь, нам нужно думать, как же себя защищать. Потому что ситуация, которая складывается сейчас в Европе и мире, говорит о том, что каждый за себя. И ситуация обостряется,

– отметил эксперт.

Напомним, Великобритания, заручившись поддержкой Германии и Франции, смогла убедить более половины лидеров стран Евросоюза выдворить российских дипломатов.