Дипломатичний жест солідарності з боку України виглядає як знущання, – експерт Безсмертний

Півтори сотні російських дипломатів пакують валізи. Після того, як Британія вказала їм на двері через отруєння Скрипаля, все більше країн в знак солідарності вказали їм на вихід. Вчора до цього приєдналися і Україна. Політичний експерт та дипломат Роман Безсмертний зазначив, що такий жест солідарності можна розглянути з декількох боків.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.

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Безсмертний запевнив, що українську солідарність можна описати терміном "дорога ціна прозріння". З іншого боку, він вважає, що все ж таки – це добре, що Україна стоїть поруч із лідерами світової політики.

Після більш ніж 10 тисяч людських жертв, 4 років війни ми зберігаємо дипломатичні стосунки. Зростає товарообіг між двома країнами. Це є зміст епохи, зміст того, що відбувається в українсько-російських відносинах. Як це сприймається (українська солідарність - 24 Канал)? На рівні дипломатичному про це можна було б мовчати, і в окремих випадках плескати в долоні. На людському рівні, даруйте, для мене це виглядає, як знущання,

– прокоментував Безсмертний.

Він додав, що солідарність інших країн та видворення російських дипломатів – лише свідчення того, що потрохи з'являється усвідомлення ролі Росії, особливо Кремля, в нинішньому житті. Експерт наголосив, що варто розділяти Росію і Кремль.

"Все-таки очевидно, що Великобританія в процесі брексіту починає диктувати, в тому числі Європі, свою позицію. І Європі нікуди діватися. Вона мусить підспівувати. Але це закладає проблеми в європейському домі", – додав Безсмертний.

Ситуація лежить на поверхні. Росія вчинить точнісінько дзеркально. Що стосується України, то, боюся, нам треба думати, як самим себе захищати. Бо ситуація, яка складається зараз в Європі і світі, говорить про те, що кожен за себе. І ситуація загострюється,

– зазначив експерт.

Нагадаємо, Велика Британія, заручившись підтримкою Німеччини та Франції, змогла переконати понад половину лідерів країн Євросоюзу видворити російських дипломатів.