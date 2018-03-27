Видворення дипломатів РФ завдасть удару по московській мережі шпигунів, – The Times

У рамках заходів, спрямованих на покарання Росії за отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії, США, Канада та низка європейських країн заявили про видворення російських дипломатів і співробітників розвідки.

Наймасштабніші заходи вжив Вашингтон, який вислав 60 росіян, ідентифікованих як співробітники розвідки: 48 із російського посольства і 12 із постійного представництва при ООН. Окрім цього, адміністрація Трампа розпорядилася закрити російське консульство в Сіетлі, зазначає The Wall Street Journal.

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Україна та більше половини країн-членів ЄС також вказали дипломатам РФ "на вихід", а голова Європейської Ради Дональд Туск попередив, що можна очікувати нових висилок, йдеться в статті.

Посол США у Москві Джон Хантсман зауважив, що дипломатичні санкції проти Росії повинні були продемонструвати готовність Америки підтримати її "найкращого друга і союзника – Сполучене Королівство".

"Атака в Солсбері приголомшила нас усіх в ЄС. Нам нелегко далося рішення вислати російських дипломатів. Але факти і непрямі дані вказують на Росію. Російський уряд поки не відповів на жодне відкрите питання і не продемонстрував свою готовність зіграти конструктивну роль у розслідуванні отруєння Скрипаля", – прокоментував міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Серед наслідків видворення сотень російських дипломатів британське видання The Times виділяє "шкоду для російської системи збору розвідданих" у багатьох країнах Європи і Заходу.

Спецслужби кажуть, що висилка завдасть удару по московській мережі шпигунів. Одразу, коли їхні імена будуть оприлюднені, інші країни не захочуть прийняти їх як дипломатів,

– прогнозує автор публікації.

Водночас глава Кремля Володимир Путін безжально використовує новини про вигнання російських дипломатів, щоб підкріпити свої націоналістичні твердження про те, що Захід нібито вороже ставиться до Росії і сповнений рішучості принизити її народ, акцентує увагу газета.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.