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Выдворение дипломатов РФ нанесет удар по московской сети шпионов, – The Times

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Выдворение дипломатов РФ из разных стран мира вредно для российской системы сбора разведданных
Выдворение дипломатов РФ из разных стран мира вредно для российской системы сбора разведданных / The Daily Beast

В рамках мероприятий, направленных на наказание России за отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, США, Канада и ряд европейских стран заявили о выдворении российских дипломатов и сотрудников разведки.

Самые масштабные мероприятия принял Вашингтон, который выслал 60 россиян, идентифицированных как сотрудники разведки: 48 с российского посольства и 12 из постоянного представительства при ООН. Кроме этого, администрация Трампа распорядилась закрыть российское консульство в Сиэтле, отмечает The Wall Street Journal.

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Украина и больше половины стран-членов ЕС также указали дипломатам РФ "на выход", а председатель Европейского Совета Дональд Туск предупредил, что можно ожидать новых высылок, говорится в статье.

Посол США в Москве Джон Хантсман отметил, что дипломатические санкции против России должны были продемонстрировать готовность Америки поддержать ее "лучшего друга и союзника – Соединенное Королевство".

"Атака в Солсбери ошеломила нас всех в ЕС. Нам нелегко далось решение выслать российских дипломатов. Но факты и косвенные данные указывают на Россию. Российское правительство пока не ответило ни на один открытый вопрос и не продемонстрировало свою готовность сыграть конструктивную роль в расследовании отравления Скрипаля", – прокомментировал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Среди последствий выдворения сотен российских дипломатов британское издание The Times выделяет "ущерб для российской системы сбора разведданных" во многих странах Европы и Запада.

Спецслужбы говорят, что высылка нанесет удар по московской сети шпионов. Сразу, когда их имена будут обнародованы, другие страны не захотят принять их как дипломатов,
– прогнозирует автор публикации.

В то же время глава Кремля Владимир Путин безжалостно использует новости об изгнании российских дипломатов, чтобы подкрепить свои националистические утверждения о том, что Запад якобы враждебно относится к России и полон решимости унизить ее народ, акцентирует внимание газета.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявил еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Новости России Новости политики Новости США Отравление Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов Великобритания Евросоюз
Источник: 24 Канал
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