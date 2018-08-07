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Дипломатическое противостояние Афин и Москвы: МИД Греции вызвало российского посла

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МИД Греции вызвало российского посла
МИД Греции вызвало российского посла / Укринформ

Министерство иностранных дел Греции вызвало российского посла Андрея Маслова. А все потому, что накануне Россия объявила о высылке греческих дипломатов.

Это – зеркальный шаг на аналогичные действия Греции – пояснили в Кремле.

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Дипломатические источники в Афинах назвали реакцию Москвы "асимметричной", отметив, что решение Греции было ответом на "беспредельные" действия российских чиновников. Собеседники также сказали, что Афины рассмотрят свой ответ на решение российской стороны.

Отметим, 13 июля Афины выслали двух российских дипломатов и запретили им въезд, а еще двух сотрудников диппредставительства не пустили в страну. Их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греции. Они пытались расширить российское влияние в Греции, а также не допустить заключения соглашения между Грецией и Македонией по поводу названия этой страны.

Напомним, министр иностранных дел Греции Никос Котзиас обвинил Россию в попытке подорвать соглашение с Македонией о переименовании.

Теги: Новости политики Новости России Греция Высылка российских дипломатов
Источник: 24 канал
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