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Дипломатичне протистояння Афін та Москви: МЗС Греції викликало російського посла

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МЗС Греції викликало російського посла
МЗС Греції викликало російського посла / Укрінформ

Міністерство закордонних справ Греції викликало російського посла Андрія Маслова. А все тому, що напередодні Росія оголосила про вислання грецьких дипломатів.

Це – дзеркальний крок на аналогічні дії Греції – пояснили в Кремлі.

Читайте також: Пригрозили "дзеркальною" відповіддю: у Лаврова відреагували на видворення дипломатів з Греції

Дипломатичні джерела в Афінах назвали реакцію Москви "асиметричною", зазначивши, що рішення Греції було відповіддю на "свавільні" дії російських чиновників. Співрозмовники також сказали, що Афіни розглянуть свою відповідь на рішення російської сторони.

Зазначимо, 13 липня Афіни вислали двох російських дипломатів і заборонили їм в'їзд, а ще двох співробітників диппредставництва не пустили в країну. Їх звинувачують у втручанні у внутрішні справи Греції. Вони намагалися розширити російський вплив у Греції, а також не допустити укладення угоди між Грецією та Македонією щодо назви цієї країни. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Греції Нікос Котзіас звинуватив Росію у спробі підірвати угоду з Македонією про перейменування.

Теги: Новини Росії Новини політики Греція Видворення російських дипломатів
Джерело: 24 канал
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