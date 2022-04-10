Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что дипломатия работает.

К теме Правительство Италии договорилось с Алжиром о замене российского газа, – СМИ

Украина напоминает каждой стране, как важно блокировать поступления за энергоресурсы в бюджет России.

Премьер Италии договаривается с Алжиром

Как пишут СМИ, 11 апреля премьер-министр Италии Марио Драги должен посетить Алжир, чтобы подписать соглашение об увеличении импорта газа. О нем страны якобы уже договорились, но после подписания согласуют еще технические моменты.

Италия получает около 40% импорта газа из России, а теперь страна пытается диверсифицировать поставки.

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