Италия и Алжир подпишут соглашение касательно замены газа из РФ

По информации источников Reuters, вместе с Драги в Алжир отправятся глава итальянской энергетической группы Eni, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и министр по вопросам энергетики Роберто Чинголани.

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Идет речь о том, что Италия и Алжир подпишут соглашение, о котором уже договорились.

Драги подпишет институционное соглашение между странами, а затем Eni и государственная алжирская нефтегазовая компания Sonatrach согласуют технические аспекты,

– говорится в сообщении.

Соглашение будет включать общие инвестиции в проекты возобновляемой энергетики.

Алжир – второй по величине поставщик газа в Италии

Италия получает около 40% своего импорта газа из России, из-за чего пытается диверсифицировать энергоснабжение. Хотя по сей день Европа не отказалась от российских энергоресурсов.

Алжир – второй по величине поставщик газа в Италию. В настоящее время трубопроводом по дну Средиземного моря транспортируется менее 60 миллионов кубометров газа.

Впрочем, он способен перекачивать более 110 миллионов кубометров газа. В Италии заявляли, что хотят увеличить прокачку газа примерно на 40% от действующих объемов.

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