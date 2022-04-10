Італія та Алжир підпишуть угоду щодо заміни газу з РФ

За інформацією джерел Reuters, разом з Драгі в Алжир відправляться глава італійської енергетичної групи Eni, міністр закордонних справ Луїджі Ді Майо та міністр з питань енергетики Роберто Чінголані.

До речі Італія та Іспанія обговорили будівництво газопроводу, щоб зменшити залежність від Росії

Йдеться про те, що Італія та Алжир підпишуть угоду, про яку вже домовилися.

Драгі підпише інституційну угоду між країнами, а потім Eni і державна алжирська нафтогазова компанія Sonatrach узгодять технічні аспекти,

– йдеться у повідомленні.

Угода включатиме спільні інвестиції в проєкти з відновлюваної енергетики.

Алжир – другий за величиною постачальник газу в Італії

Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії, через що намагається диверсифікувати енергопостачання. Хоча досі Європа не відмовилася від російських енергоресурсів.

Алжир – другий за величиною постачальник газу в Італії. Наразі трубопроводу по дну Середземного моря транспортується менше 60 мільйонів кубометрів газу.

Втім, він здатний перекачувати понад 110 мільйонів кубометрів газу. В Італії заявляли, що хочуть збільшити прокачування газу приблизно на 40% від чинних обсягів.

Варте уваги – Литва повністю відмовилася від газу з Росії: дивіться відео