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До теми Уряд Італії домовився з Алжиром щодо заміни російського газу, – ЗМІ

Україна нагадує кожній країні, як важливо блокувати надходження за енергоресурси в бюджет Росії.

Прем'єр Італії домовляється з Алжиром

Як пишуть ЗМІ, 11 квітня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі має відвідати Алжир, щоб підписати угоду про збільшення імпорту газу. Про неї країни нібито вже домовились, але після підписання узгодять ще технічні моменти.

Італія отримує близько 40% імпорту газу з Росії, а тепер країна намагається диверсифікувати постачання.

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