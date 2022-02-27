С заявлением выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Ситуация в Украине вызывает у него серьезное беспокойство.

Важно Взрыв нефтебазы в Василькове: куда ветер может нести опасные вредные вещества

Серьезные последствия

Любая опасность может иметь самые серьезные последствия для здоровья людей и состояния окружающей среды.

Безопасность и физическая безопасность ядерных установок и материалов в Украине ни в коем случае не должны быть поставлены под угрозу. Сейчас станции работают в нормальном режиме эксплуатации, а ядерный материал в них остается под контролем,

– подчеркнул Гросси.

Что этому предшествовало

24 февраля оккупанты захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Радиационный фон в зоне ЧАЭС повышен в связи с передвижением военной техники захватчика.

27 февраля россияне обстреляли нефтебазу в Василькове. Из-за этого возник пожар, а людям угрожают вредные вещества.

Кроме того, ночью 37 февраля враг попал снарядом в захоронение радиоактивных веществ "Объединение Радон" в Киеве. Чудом избежали катастрофы – снаряд прилетел лишь в забор.