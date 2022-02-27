Із заявою виступив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Ситуація в Україні викликає у нього серйозну занепокоєність.

Важливо Вибух нафтобази у Василькові: куди вітер може нести небезпечні шкідливі речовини

Серйозні наслідки

Будь-яка небезпека може мати найсерйозніші наслідки для здоров'я людей та стану довкілля.

Безпека та фізична безпека ядерних установок та матеріалів в Україні в жодному разі не повинні бути поставлені під загрозу. Наразі станції працюють у нормальному режимі експлуатації, а ядерний матеріал в них залишається під контролем,

– наголосив Гроссі.

Що цьому передувало