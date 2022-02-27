У Держспецзв'язку наголосили, що дим від пожежі на нафтобазі може піти у будь-який бік. Людей просять бути уважними.

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"Вітер постійно змінює напрямок. Закривайте вікна", – написали у відомстві.

Евакуації не буде

Інформацію про пожежу на нафтобазі підтвердила очільниця Василькова Наталія Баласинович. Вона запевнила, що хоч ворог прагне зруйнувати все навкруги, але йому нічого не вдасться.

Крім цього, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Рубан зазначила, що людей з Василькова не евакуйовуватимуть. Вона запевнила, що загрози для людей немає.

Вибух на нафтобазі: дивіться відео

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Текст публікації телеграм-каналу Держспецзв'язку

Увага! Дим та шкідливі речовини від пожежі у Василькові можуть піти у будь-який бік, вітер постійно змінює напрямок. Закривайте вікна.