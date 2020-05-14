Борьба с "Газпромом" не в приоритете, – Витренко о своем сокращении

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о сокращении его должности. Такое решение он связывает прежде всего с изменением приоритетов государства в газовом секторе.

В интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале директор "Нафтогаза" сказал, что глубинной причиной его увольнения является то, что для государства борьба с "Газпромом", защита украинских интересов и борьба с коррупцией в газовом секторе не является в приоритете.

К слову В "Нафтогазе" объяснили сокращение Витренко

"Если говорить о формальных причинах, то мою должность сокращают согласно приказу господина Коболева. Для того, чтобы он мог такое сделать, то это должно быть согласовано с правительственным советом. Напомню, что правительственный совет и Коболева назначает Кабмин", – отметил Витренко.

Кроме этого, он пояснил свои слова относительно председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, где раскритиковал его в непрофессионализме, подыгрывании власти и коррупционных интересах.

"Что касается упреков, то здесь вопрос не в том. Я просто пытался отойти от любых обвинений, а просто честно и откровенно рассказать о фактах. Поскольку я оставляю "Нафтогаз", то общество должно знать то, что знаю я. Чтобы они потом принимали свои решения, формировали свои ожидания и знали, как относиться к власти и "Нафтогазу", – добавил директор "Нафтогаза".

Что известно о Юрии Витренко?

Свою карьеру в "Нафтогазе" начал еще в 2002 году. Там он занимал должности помощника заместителя председателя правления, заместителя начальника Департамента экономики и ценовой политики. В 2018 году стал исполнительным директором правления.



Витренко является одной из главных фигур в "газовой войне" с Россией. Важным достижением в этом является выигранный арбитраж против "Газпрома" в Стокгольме. Заметим, что фамилию Витренко называли среди наиболее реальных кандидатов на пост премьер-министра Украины, когда президент Зеленский искал замену Гончаруку.

Полное интервью с Юрием Витренко смотрите сегодня в 20:00 на 24 канале в программе "Перекрестный допрос". Не пропустите!