Боротьба з "Газпромом" не в пріоритеті, – Вітренко про своє скорочення

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про скорочення його посади. Таке рішення він насамперед пов'язує зі зміною пріоритетів держави у газовому секторі.

В інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі директор "Нафтогазу" сказав, що глибинною причиною його звільнення є те, що для держави боротьба з "Газпрому", захист українських інтересів та боротьба з корупцією у газовому секторі не є в пріоритеті.

До слова У "Нафтогазі" пояснили скорочення Вітренка

"Якщо казати про формальні причини, то мою посаду скорочують згідно з наказом пана Коболєва. Для того, щоб він міг таке зробити, то це мало бути погоджено з урядовою радою. Нагадаю, що урядову раду і Коболєва призначає Кабмін", – зазначив Вітренко.

Окрім цього, він пояснив свої слова щодо голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, де розкритикував його у непрофесіоналізмі, підіграванні владі та корупційних інтересах.

"Щодо закидів, то тут питання не в тому. Я просто намагався відійти від будь-яких звинувачень, а просто чесно і відверто розповісти про факти. Оскільки я залишаю "Нафтогаз", то суспільство має знати те, що знаю я. Аби вони потім приймали свої рішення, формували свої очікування і знали, як ставитись до влади та "Нафтогазу", – додав директор "Нафтогазу".

Що відомо про Юрія Вітренка? Свою кар'єру у "Нафтогазі" почав ще у 2002 році. Там він обіймав посади помічника заступника голови правління, заступника начальника Департаменту економіки та цінової політики. У 2018 році став виконавчим директором правління.



Вітренко є однією з головних фігур у "газовій війні" з Росією. Важливим досягненням у цьому є виграний арбітраж проти "Газпрому" у Стокгольмі. Зауважимо, що прізвище Вітренка називали серед найбільш реальних кандидатів на посаду прем'єр-міністра України, коли президент Зеленський шукав заміну Гончаруку.

Повне інтерв'ю з Юрієм Вітренком дивіться сьогодні о 20:00 на 24 каналі в програмі "Перехресний допит". Не пропустіть!