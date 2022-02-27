К таким действиям работники и руководство прибегают из-за напряженного темпа работы. Об этом на поддержке рассказали 27 февраля.
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Один из директоров Укроборонпрома попал под обстрел
Ночью (говорится о ночи на 27 февраля – 24 канал) один из директоров предприятий личной машиной забирал запчасти и попал под обстрел,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что он находится в больнице.
Более того, в госконцерне "Укроборонпром" рассказали, что:
- оранизировали круглосуточный текущий приём от всех силовиков техники для ремонта;
- рабочие, инженеры, конструкторы живут практически либо в бомбоубежище, либо в цехах;
- военные постоянно приезжают и уносят созданное за эти дни вооружение;
- при необходимости работники заводов самостоятельно, на своих машинах отвозят оружие, не дожидаясь прибытия военных.
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