До таких дій працівники та керівництво вдаються через напружений темп роботи. Про це на підтриємстві розповіли 27 лютого.
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Один з диреторів Укроборонпрому потрапив під обстріл
Вночі (мовиться про ніч проти 27 лютого – 24 канал) один із директорів підприємств особистою машиною забирав запчастини та потрапив під обстріл,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо відомо, що він перебуває в лікарні.
Ба більше, у держконцерні "Укроборонпром" розповіли, що:
- оранізували цілодобовий поточний прийом від всіх силовиків техніки для ремонту;
- робітники, інженери, конструктори живуть практично або у бомбосховищі, або у цехах;
- військові постійно приїздять та забирають створене за ці дні озброєння;
- за потреби працівники заводів самостійно, на своїх машинах відвозять зброю, не чекаючи на прибуття військових.
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