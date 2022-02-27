До таких дій працівники та керівництво вдаються через напружений темп роботи. Про це на підтриємстві розповіли 27 лютого.

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Один з диреторів Укроборонпрому потрапив під обстріл

Вночі (мовиться про ніч проти 27 лютого – 24 канал) один із директорів підприємств особистою машиною забирав запчастини та потрапив під обстріл,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що він перебуває в лікарні.

Ба більше, у держконцерні "Укроборонпром" розповіли, що:

оранізували цілодобовий поточний прийом від всіх силовиків техніки для ремонту;

робітники, інженери, конструктори живуть практично або у бомбосховищі, або у цехах;

військові постійно приїздять та забирають створене за ці дні озброєння;

за потреби працівники заводів самостійно, на своїх машинах відвозять зброю, не чекаючи на прибуття військових.



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