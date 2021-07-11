А именно – за такой документ брали 2000 долларов США. После факта такого получения подозреваемых и задержали.
К слову Почти половина украинцев готова сообщать правоохранителям о взяточничестве
Взяточничество в Регистре судоходства: что известно
Государственное предприятие "Классификационное общество Регистр судоходства Украины" принадлежит к сфере управления Министерства инфраструктуры.
- Правоохранители установили, что его директор и главный специалист получали неправомерную выгоду. Именно после факта ее получения работников ГП задержали.
По данным следствия, задержанные требовали от представителя предприятия 2000 долларов США за разрешительные документы.
- В частности, за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые бы позволили предприятию осуществлять хозяйственную деятельность.
Следствие по делу продолжается. В отношении задержанных решают, какую просить у суда избрать меру пресечения.
Задержание подозреваемых во взяточничестве / Фото Офиса генпрокурора
Последние новости об обнаружении взяточников
- Председатель одного из городских районных судов Одесской области и адвокат выманивали у клиента деньги, обещая положительное судебное решение за 6000 долларов.
- Также в Одессе задержали должностных лиц ГСЧС и Миграционной службы по подозрению в получении взяток в долларах и сотнях литров горючего.
- А в Киевской области полицейские задержали 2 инспекторов налоговой, которые систематически брали взятки по 120 тысяч гривен в день.