А именно – за такой документ брали 2000 долларов США. После факта такого получения подозреваемых и задержали.

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Взяточничество в Регистре судоходства: что известно

Государственное предприятие "Классификационное общество Регистр судоходства Украины" принадлежит к сфере управления Министерства инфраструктуры.

Правоохранители установили, что его директор и главный специалист получали неправомерную выгоду. Именно после факта ее получения работников ГП задержали.

По данным следствия, задержанные требовали от представителя предприятия 2000 долларов США за разрешительные документы.

В частности, за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые бы позволили предприятию осуществлять хозяйственную деятельность.

Следствие по делу продолжается. В отношении задержанных решают, какую просить у суда избрать меру пресечения.



Задержание подозреваемых во взяточничестве / Фото Офиса генпрокурора

Обратите внимание: прокуратура не сообщает фамилии задержанных. На сайте же Регистра судоходства указано, что генеральным директором предприятия с 12 апреля 2021 года является Александр Карпенко.

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