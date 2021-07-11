А саме – за такий документ брали 2 тисячі доларів США. Після факту такого отримання підозрюваних і затримали.

До слова Майже половина українців готова повідомляти правоохоронців про хабарництво

Хабарництво у Регістрі судноплавства: що відомо

Державне підприємство "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" належить до сфери управління Міністерства інфраструктури.

  • Правоохоронці встановили, що його директор та головний фахівець отримували неправомірну вигоду. Саме після факту її отримання працівників ДП затримали.

За даними слідства, затримані вимагали від представника підприємства 2 тисячі доларів США за дозвільні документи.

  • А саме, за сприяння в складанні сертифікату і свідоцтва, які б дозволили підприємству здійснювати господарську діяльність.

Слідство у справі триває. Щодо затриманих вирішують, який проситимуть у суду обрати запобіжний захід.

Регістр судноплавства
Затримання підозрюваних у хабарництві / Фото Офісу генпрокурора

Останні новини про виявлення хабарників

  • Голова одного із міськрайонних судів Одеської області та адвокат виманювали у клієнта гроші, обіцяючи позитивне судове рішення за 6 тисяч доларів.
  • Також в Одесі затримали посадовців ДСНС і Міграційної служби за підозрою в отриманні хабарів у доларах і сотнях літрів пального.
  • А в Київській області поліцейські затримали 2 інспекторів податкової, які систематично брали хабарі до 120 тисяч гривень на день.