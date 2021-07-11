А саме – за такий документ брали 2 тисячі доларів США. Після факту такого отримання підозрюваних і затримали.
До слова Майже половина українців готова повідомляти правоохоронців про хабарництво
Хабарництво у Регістрі судноплавства: що відомо
Державне підприємство "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України" належить до сфери управління Міністерства інфраструктури.
- Правоохоронці встановили, що його директор та головний фахівець отримували неправомірну вигоду. Саме після факту її отримання працівників ДП затримали.
За даними слідства, затримані вимагали від представника підприємства 2 тисячі доларів США за дозвільні документи.
- А саме, за сприяння в складанні сертифікату і свідоцтва, які б дозволили підприємству здійснювати господарську діяльність.
Слідство у справі триває. Щодо затриманих вирішують, який проситимуть у суду обрати запобіжний захід.
Затримання підозрюваних у хабарництві / Фото Офісу генпрокурора
Останні новини про виявлення хабарників
- Голова одного із міськрайонних судів Одеської області та адвокат виманювали у клієнта гроші, обіцяючи позитивне судове рішення за 6 тисяч доларів.
- Також в Одесі затримали посадовців ДСНС і Міграційної служби за підозрою в отриманні хабарів у доларах і сотнях літрів пального.
- А в Київській області поліцейські затримали 2 інспекторів податкової, які систематично брали хабарі до 120 тисяч гривень на день.