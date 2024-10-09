В частности, оккупанты на фронте потеряли доступ к трансляциям с БПЛА. По этому поводу уже начали скулить пропагандистские телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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Как запрет Discord повлиял на оккупантов

Кремль, пытаясь защитить российскую молодежь от "пагубного влияния Запада", случайно навредил оккупантам в Украине. После блокировки мессенджера Discord захватчики столкнулись с проблемами при использовании беспилотников.

В частности, операторы российских БПЛА больше не могут передавать трансляцию со своих дронов в командные пункты или другие подразделения. Военные массово жалуются на то, что это затрудняет выполнение боевых задач.

Также некоторые популярные "z-паблики" пишут, что запретив Discord в России, российские войска в Украине были отброшены на уровень марта 2022 года.

Как оккупанты отреагировали на блокировку Discrod / Скриншоты

Напомним, что вслед за Россией Discord также заблокировали в Турции. Это произошло из-за инцидентов, связанных с грумингом, шантажем и кибербуллингом.