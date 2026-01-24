"Дискобомбулятор": Трамп рассказал о сверхсекретном оружии, которое позволило свергнуть режим Мадуро

Трамп заявил, что "Дискобомбулятор" отключил радары и ракеты в Венесуэле. Это позволило спецназу США захватить Николаса Мадуро.

Венесуэльские описывают применение "Дискобомбулятора" как сверхмощную звуковую волну. Об этом сообщает New York Post.

Как Трамп описывает сверхсекретный "Дискобомбулятор"?

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию The Post заявил, что во время дерзкой спецоперации в Венесуэле американские военные применили новое секретное оружие, которое он назвал "Дискомбобулятором". Именно оно, по словам Трампа, стало ключевым фактором успеха рейда, в результате которого был захвачен венесуэльский диктатор Николас Мадуро.

Они так и не запустили свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и они так и не запустили ни одной. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нам,

– сказал Трамп.

Во время операции 3 января американские вертолеты вошли в воздушное пространство Каракаса и арестовали Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. При этом, как подчеркнул Трамп, ни один американский военный не пострадал.

Комментарии президента прозвучали на фоне сообщений о том, что администрация Байдена ранее закупила импульсное энергетическое оружие, которое связывают с так называемым "Гаванским синдромом". Деталей о "Дискомбобуляторе" пока почти нет, однако свидетельства из Венесуэлы рисуют жуткую картину.

Очевидцы рассказывали, что охранников Мадуро буквально поставили на колени: у многих пошла кровь из носа, некоторые рвали кровью. Один из них впоследствии заявил, что "внезапно все наши радарные системы выключились без всяких объяснений".

"Следующее, что мы увидели, это дроны, много дронов, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать", – сказал он, добавив, что потом появились вертолеты, около 8-ми, которые перевозили около 20 американских военных.

Затем "Дискомбобулятор" был направлен непосредственно на защитников Мадуро.

В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас началось кровотечение из носа. Кое-кто блевал кровью. Мы упали на землю, не в состоянии пошевелиться,

– сказал свидетель.

Журналист, автор канала "Фарид говорит" Фахрудин Шарафмал рассказал 24 Каналу, что в операции в Венесуэле был привлечен целый спектр разнообразного вооружения, в частности, невиданные ранее технологии. Особенно интересно оружие, которое СМИ описывают как устройство размером с рюкзак.

Это может быть оружие, которое влияет на людей и способно подавлять сигналы различных систем, что была использована в 2016 году на Кубе и больше известна как гаванский синдром. Издание CNN писало, что американцы могли купить эту, возможно, российскую разработку у ГУР Украины.

