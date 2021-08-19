По мнению Зеленского, Украина должна вводить санкции там, где они могут влиять. Тогда в этом есть смысл.

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Что Зеленский думает о санкциях в отношении Крыма

Президент подчеркнул, что есть государства, которые могут своими санкциями реально влиять на российских чиновников, имеющих что-то за рубежом. Речь идет о таких странах как США, Германия, Франция, Великобритания.

Мы с ними прорабатываем такие санкции, они являются действенными. Но если мы ежедневно, например решением СНБО будем вводить санкции против временных руководителей, которым от этого совсем не больно, я считаю, что мы просто дискредитируем СНБО,

– сказал политик.

Также Зеленский упомянул, что вводили много персональных санкций против российских военных. Таким образом показали общую позицию с другими странами.

Однако президент убежден, что постоянно вводить санкции без влияния – это не действенный способ.

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