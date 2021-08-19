По мнению Зеленского, Украина должна вводить санкции там, где они могут влиять. Тогда в этом есть смысл.
Кстати В Крыму Россия только гость, – Зеленский относительно закона о коренных народах
Что Зеленский думает о санкциях в отношении Крыма
Президент подчеркнул, что есть государства, которые могут своими санкциями реально влиять на российских чиновников, имеющих что-то за рубежом. Речь идет о таких странах как США, Германия, Франция, Великобритания.
Мы с ними прорабатываем такие санкции, они являются действенными. Но если мы ежедневно, например решением СНБО будем вводить санкции против временных руководителей, которым от этого совсем не больно, я считаю, что мы просто дискредитируем СНБО,
– сказал политик.
Также Зеленский упомянул, что вводили много персональных санкций против российских военных. Таким образом показали общую позицию с другими странами.
Однако президент убежден, что постоянно вводить санкции без влияния – это не действенный способ.
Санкции в отношении оккупированного Крыма: последние новости
- В июле 2021 года Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против "представительств" оккупационных властей Донецкой области и Крыма во Франции. В частности, ограничения применили против "Официального репрезентационного центра Франции" на оккупированных территориях, "Ассоциации Франция – Крым" и других.
- Украинское правительство подготовило очередной пакет санкций в отношении оккупантов, преследующих Православную Церковь Украины в Крыму. Ограничения хотят одобрить в августе.