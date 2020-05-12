В диссертации соратника Януковича Андрея Портнова нашли плагиат

В научной работе Андрея Портнова – члена команды экс-президента Виктора Януковича – нашли плагиат. Лишение звания возможно, однако процедура длинная и сложная.

Решение принял комитет этики Национального агентства обеспечения качества высшего образования, сообщила в Фейсбуке бывшая заместитель министра образования Инна Совсун.

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Комитет этики подтвердил плагиат в работах:

Андрея Портнова – в диссертации на соискание степени доктора наук "Становление и развитие конституционного судопроизводства в Украине: теоретические и практические проблемы", защищенную в 2009 году;

– в диссертации на соискание степени доктора наук "Становление и развитие конституционного судопроизводства в Украине: теоретические и практические проблемы", защищенную в 2009 году; Екатерины Кириленк о – в диссертации на соискание степени доктора наук "Теоретические и методические основы формирования инновационной культуры будущих культурологов в высшем учебном заведении", защищенной в 2015 году;

о – в диссертации на соискание степени доктора наук "Теоретические и методические основы формирования инновационной культуры будущих культурологов в высшем учебном заведении", защищенной в 2015 году; декана юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Ивана Гриценко – в диссертации на соискание степени доктора наук "Становление и развитие научных взглядов на основные институты отечественного административного права", защищенной в 2008 году.

Какова процедура лишения научного звания

Обнаруженный комитетом плагиат не дает возможности лишить человека ученой степени. Для этого необходимо решение Национального агентства обеспечения качества высшего образования.

Однако агентство может установить лишь факт плагиата и направить свое заключение в Минобразования.

В ведомстве же могут принять окончательное решение об отмене ученой степени.

об отмене ученой степени. Но и здесь есть сложности. Потому что для этого нужен порядок лишения ученых степеней, который должно утвердить правительство. Норму о лишении ученой степени за плагиат изъяли из соответствующего постановления Кабмина при каденции министра Лилии Гриневич. Эту ошибку до сих пор не исправили.

Инна Совсун объясняет, что это важно по нескольким причинам:

бюджетные расходы : государство гарантирует доплаты за научную степень. Поэтому после лишения звания человек должен вернуть выплаченные ему деньги;

: государство гарантирует доплаты за научную степень. Поэтому после лишения звания человек должен вернуть выплаченные ему деньги; этическое мера: плагиат – это издевательство и унижение образования и науки.

"Это расшатывает и обесценивает систему высшего образования и науки в целом. Это приучает всех к тому, что кража и обман – это нормально, приемлемо, допустимо", – отметила Совсун.

Она надеется, что справедливость восторжествует, хотя ждать, вероятно, придется долго.

Кто такой Андрей Портнов?

Это бывший нардеп и член команды экс-президента Виктора Януковича. В Украине против него существовали уголовные производства за государственную измену. Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане 2014 года.



Другое дело возбуждено из-за кражи – растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и властью. Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его удалили из списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".