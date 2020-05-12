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У дисертації поплічника Януковича Андрія Портнова знайшли плагіат

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У дисертації Андрія Портнова знайшли плагіат
У дисертації Андрія Портнова знайшли плагіат / ms.detector.media

У науковій роботі Андрія Портнова – члена команди експрезидента Віктора Януковича – знайшли плагіат. Скасування звання можливе, однак процедура довга та складна.

Про знакові рішення комітету етики Національного агентства забезпечення якості вищої освіти у фейсбуці повідомила колишня заступниця міністра освіти Інна Совсун.

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Комітет етики підтвердив плагіат у роботах

  • Андрія Портнова – у дисертації на здобуття ступеня доктора наук "Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми", захищену у 2009 році;
  • Катерини Кириленко – у дисертації на здобуття ступеня доктора наук "Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі", захищеній у 2015 році;
  • декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Івана Гриценка – у дисертації на здобуття ступеня доктора наук "Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права", захищеній у 2008 році.

Яка процедура скасування наукового звання

  • Виявлений комітетом плагіат не дає можливості позбавити людину наукового ступеня. Для цього необхідне рішення Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.
  • Однак агентство може встановити лише факт плагіату та спрямувати свій висновок у Міносвіти.
  • У відомстві ж можуть прийняти остаточне рішення про скасування наукового ступеня.
  • Але й тут є складнощі. Бо для цього потрібен порядок позбавлення наукових ступенів, який має затвердити уряд. Норму про позбавлення наукового ступеня за плагіат вилучили з відповідної постанови Кабміну за каденції міністерки Лілії Гриневич. Цю помилку досі не виправили.

Інна Совсун пояснює, що це важливо з кількох причин:

  • бюджетні витрати: держава гарантує доплати за науковий ступінь. Тому після позбавлення звання людина повинна повернути виплачені їй гроші;
  • етичний вимір: плагіат – це знущання та приниження освіти й науки.

"Це підважує і знецінює систему вищої освіти та науки загалом. Це привчає усіх до того, що крадіжка й обман – це нормально, прийнятно, допустимо", – зазначила Совсун.

Вона сподівається, що справедливість переможе, хоча чекати, ймовірно, доведеться довго.

Хто такий Андрій Портнов?Це колишній нардеп та член команди експрезидента Віктора Януковича. В Україні проти нього існували кримінальні провадження за державну зраду. Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових убивств активістів на Майдані 2014 року. 

Інша справа порушена через крадіжку – розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та владою. Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили зі списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Освіта Міністерство освіти та науки України Наука Віктор Янукович Андрій Портнов Новини України
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