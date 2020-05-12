У дисертації поплічника Януковича Андрія Портнова знайшли плагіат

У науковій роботі Андрія Портнова – члена команди експрезидента Віктора Януковича – знайшли плагіат. Скасування звання можливе, однак процедура довга та складна.

Про знакові рішення комітету етики Національного агентства забезпечення якості вищої освіти у фейсбуці повідомила колишня заступниця міністра освіти Інна Совсун.

Читайте також Януковича заочно заарештували у справі про розстріли на Майдані

Комітет етики підтвердив плагіат у роботах

Андрія Портнова – у дисертації на здобуття ступеня доктора наук "Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми", захищену у 2009 році;

– у дисертації на здобуття ступеня доктора наук "Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми", захищену у 2009 році; Катерини Кириленко – у дисертації на здобуття ступеня доктора наук "Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі", захищеній у 2015 році;

– у дисертації на здобуття ступеня доктора наук "Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі", захищеній у 2015 році; декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Івана Гриценка – у дисертації на здобуття ступеня доктора наук "Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права", захищеній у 2008 році.

Яка процедура скасування наукового звання

Виявлений комітетом плагіат не дає можливості позбавити людину наукового ступеня. Для цього необхідне рішення Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Однак агентство може встановити лише факт плагіату та спрямувати св ій висновок у Міносвіти.

У відомстві ж можуть прийняти остаточне рішення про скасування наукового ступеня.

про скасування наукового ступеня. Але й тут є складнощі. Бо для цього потрібен порядок позбавлення наукових ступенів, який має затвердити уряд. Норму про позбавлення наукового ступеня за плагіат вилучили з відповідної постанови Кабміну за каденції міністерки Лілії Гриневич. Цю помилку досі не виправили.

Інна Совсун пояснює, що це важливо з кількох причин:

бюджетні витрати: держава гарантує доплати за науковий ступінь. Тому після позбавлення звання людина повинна повернути виплачені їй гроші;

держава гарантує доплати за науковий ступінь. Тому після позбавлення звання людина повинна повернути виплачені їй гроші; етичний вимір: плагіат – це знущання та приниження освіти й науки.

"Це підважує і знецінює систему вищої освіти та науки загалом. Це привчає усіх до того, що крадіжка й обман – це нормально, прийнятно, допустимо", – зазначила Совсун.

Вона сподівається, що справедливість переможе, хоча чекати, ймовірно, доведеться довго.

Хто такий Андрій Портнов?Це колишній нардеп та член команди експрезидента Віктора Януковича. В Україні проти нього існували кримінальні провадження за державну зраду. Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових убивств активістів на Майдані 2014 року.



Інша справа порушена через крадіжку – розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та владою. Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили зі списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".