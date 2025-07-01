Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового. Мэр Львова поделился кадрами церемонии прощания на своей фейсбук-странице.
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Прощание с поэтом Игорем Калинцем
Во Львове 1 июля попрощались с Игорем Калинцом. Похоронят диссидента на Лычаковском кладбище.
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Как передают корреспонденты Суспільного, прощание состоялось в соборе святого Юра состоится. Поминальное вече и захоронение состоится на Поле почетных захоронений №67 Лычаковского кладбища.
Прощание с Игорем Калинцом во Львове / Фото Укринформа
В день прощания с поетом в городе приспустили государственные флаги.
Что известно про Игоря Калинца
Игорь Калинец был автором 17 поэтических сборников, многочисленных прозаических и публицистических произведений. А также он лауреат Шевченковской премии, диссидент и многолетний узник советских лагерей.