Детали сообщила дочь покойного Дзвинка Калинец-Мамчур, передает 24 Канал. У семьи и близких есть особая просьба к тем, кто планирует посетить церемонию.

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Когда состоится чин похорон

Парастас и прощание с Игорем Калинцом состоится в понедельник, 30 июня, в 19:00 в Архикафедральном соборе святого Юра (площадь святого Юра, 5). Во вторник, 1 июля:

в 12:00 – чин похорон, прощание в Архикафедральном соборе святого Юра;

в 13:30 – общегородская церемония прощания возле Ратуши (площадь Рынок);

в 14:00 – поминальное вече и захоронение на Поле почетных захоронений Лычаковского кладбища №67.

Мы знаем, как Игорь Калинец ждал Победы и переживал за наших защитников на фронте. Поэтому просим сделать то, что сделал бы Он: не приносить венков и цветов на похороны, а деньги перечислить для ВСУ,

– написали родные.

Реквизиты волонтерской инициативы "Львовский Рыцарь" можно найти по ссылке.