Деталі повідомила донька покійного Дзвінка Калинець-Мамчур, передає 24 Канал. У родини та близьких є особливе прохання до тих, хто планує відвідати церемонію.
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Коли відбудеться чин похорону
Парастас і прощання з Ігорем Калинцем відбудеться в понеділок, 30 червня, о 19:00 в Архикатедральному соборі святого Юра (площа святого Юра, 5). У вівторок, 1 липня:
- о 12:00 – чин похорону, прощання в Архикатедральному соборі святого Юра;
- о 13:30 – загальноміська церемонія прощання біля Ратуші (площа Ринок);
- о 14:00 – поминальне віче та поховання на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря №67.
Ми знаємо, як Ігор Калинець чекав Перемоги й переживав за наших захисників на фронті. Тому просимо зробити те, що зробив би Він: не приносити вінків і квітів на похорон, а гроші перерахувати для ЗСУ,
– написали рідні.
Реквізити волонтерської ініціативи "Львівський Лицар" можна знайти за посиланням.