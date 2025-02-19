Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис на сторінці Делятинської територіальної громади. Зазначається, що чоловік на власному досвіді знав, як важко й небезпечно для українців було виборювати свободу та незалежність.

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Микола Негрич пішов з життя

Останні роки Микола Негрич жив разом з донькою у будинку Голинських в селищі Делятин, що на Прикарпатті. Відомо, що він був родичем видатного сотенного Гриця Голинського, який боровся за Україну в складі Української галицької армії, а згодом в УПА.

Народився пан Микола 19 грудня 1929 року, а помер у дуже поважному віці 95 років… У 2024 році відзначав ювілей,

– написали в Делятинській територіальній громаді.

Миколу Негрича поховають 19 лютого на центральному старому кладовищі в Делятині.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Негрича. Світла пам'ять!

Нагадаємо, нещодавно також пішла з життя зв'язкова УПА з Івано-Франківщини Марія Атаманюк на псевдо Фіалка. Жінці було 104 роки.