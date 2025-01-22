Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначається, що цю інформацію журналістам підтвердив староста села Прибилів Ярослав Когутяк.

Читайте також У Дніпрі померла відома дисидентка та членкиня Гельсінської групи Орина Сокульська

На Прикарпатті померла зв'язкова УПА

Марія Атаманюк все життя прожила в рідному селі Прибилів, що на Івано-Франківщині. Вона померла на 105 році життя у домі свого сина Михайла.

Прощання зі зв'язковою УПА Марією Атаманюк відбудеться 23 січня об 11:00 у її рідному селі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Марії Атаманюк. Вічна пам'ять!

Марія Атаманюк народилася 16 березня 1920 року в Прибилові Тлумацької громади. У 23 роки жінка вийшла заміж та згодом доєдналася до місцевого осередку УПА, як зв'язкова. Відомо, що Марія Атаманюк носила штафети – письмові зашифровані повідомлення.

У жовтні 2022 року Марія Атаманюк отримала відзнаку до 80-річчя Української повстанської армії від Івано-Франківської обласної ради. Тоді відзнаку жінці вручав її односелець Ярослав Хамалич – військовослужбовець 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".