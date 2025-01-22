Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечается, что эту информацию журналистам подтвердил староста села Прибылов Ярослав Когутяк.

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На Прикарпатье умерла связная УПА

Мария Атаманюк всю жизнь прожила в родном селе Прибылов, что на Ивано-Франковщине. Она умерла на 105 году жизни в доме своего сына Михаила.

Прощание со связной УПА Марией Атаманюк состоится 23 января в 11:00 в ее родном селе.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Марии Атаманюк. Вечная память!

Мария Атаманюк родилась 16 марта 1920 года в Прибылове Тлумацкой общины. В 23 года женщина вышла замуж и впоследствии присоединилась к местной ячейке УПА, как связная. Известно, что Мария Атаманюк носила штафеты – письменные зашифрованные сообщения.

В октябре 2022 года Мария Атаманюк получила награду к 80-летию Украинской повстанческой армии от Ивано-Франковского областного совета. Тогда награду женщине вручал ее односельчанин Ярослав Хамалич – военнослужащий 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".