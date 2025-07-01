Про це повідомляє 24 Канал за посиланням на Андрія Садового. Мер Львова поділився кадрами церемонії прощання на своїй фейсбук-сторінці.

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Прощання з поетом Ігорем Калинцем

У Львові 1 липня провели в останню путь Ігоря Калинця. Поховають дисидента на Личаківському цвинтарі.

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Як передають кореспонденти Суспільного, прощання мало відбутися у соборі святого Юра. Поминальне віче та поховання відбудуться на Полі почесних поховань №67 Личаківського цвинтаря.

Прощання з Ігорем Калинцем у Львові / Фото Укрінформу

У день прощання з поетом у місті приспустили державні прапори.

Що відомо про Ігоря Калинця

Ігор Калинець був автором 17 поетичних збірок, численних прозових і публіцистичних творів. А також він лауреат Шевченківської премії, дисидент і багаторічний в'язень радянських таборів.