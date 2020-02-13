Диссидент Софяник просит Зеленского вывезти его из оккупированного Крыма

Бывший диссидент и политзаключенный Олег Софяник написал письмо президенту Зеленскому. Он просит у него помощи – хочет уехать из Крыма, и переживает, что оккупанты так просто не пропустят его через админграницу.

Заявление со своей просьбой он уже отправил Зеленскому по электронной почте. Об этом рассказал в комментарии проекту "Крым. Реалии".

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Я хочу уехать из Крыма, но не знаю, что может произойти на административной границе. Там могут наркотики подбросить и оружие,

– беспокоится мужчина.

Он добавляет: давно "на карандаше" у российских оккупантов в Крыму. Говорит, что его постоянно проверяют на админгранице.

"Меня по несколько часов держат, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ. Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец из этой зоны", – отмечает Софяник.

Что известно об Олеге Софяника?Он – известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины, советский диссидент. В советские времена совершал много акций против системы, а за отказ от службы в армии и гражданства СССР его принудительно направляли на психиатрическое лечение. Он совершил более 50 марафонских заплывов, самый длинный из них – через Южно-Китайское море длиной в 350 километров.



Из недавнего: он совершил заплыв от мыса Лукулл до бухты Омега в Севастополе. Расстояние в 30 километров Софяник преодолел за 10 часов – без отдыха и сопровождения. Свой заплыв рекордсмен посвятил 75-летию депортации крымских татар.