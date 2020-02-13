Дисидент Софяник просить Зеленського вивезти його з окупованого Криму

Колишній дисидент і політв’язень Олег Софяник написав листа президенту Зеленському. Він просить у нього допомоги – хоче виїхати із Криму, та переживає, що окупанти так просто не пропустять його через адмінмежу.

Заяву зі своїм проханням він вже відправив Зеленському електронно поштою. Про це розповів у коментарі проєкту "Крим. Реалії".

Обурливо: Росія автоматично дала своє громадянство 5 тисячам українських дітей у Криму

Я хочу виїхати з Криму, але не знаю, що може статися на адміністративному кордоні. Там можуть наркотики підкинути і зброю,

– переймається чоловік.

Він додає: давно "на олівці" у російських окупантів у Криму. Каже, що його постійно перевіряють на адмінкордоні.

"Мене по кілька годин тримають, я у них у списках неблагонадійних, у базі даних ФСБ. Я хотів би, щоб Україна захистила мене як свого громадянина, щоб я міг виїхати нарешті з цієї зони", – наголошує Софяник.

Що відомо про Олега Софяника? Він – відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України, радянський дисидент. У радянські часи здійснював багато акцій проти системи, а за відмову від служби в армії і громадянства СРСР його примусово направляли на психіатричне лікування. Він здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший із них – через Південно-Китайське море довжиною у 350 кілометрів.



З нещодавнього: він здійснив заплив від мису Лукулл до бухти Омега в Севастополі. Відстань у 30 кілометрів Софяник подолав за 10 годин – без відпочинку і супроводу. Свій заплив рекордсмен присвятив 75-річчю депортації кримських татар.