07:44
13 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Коронавірус – корисний для росіян. Космічно-супутникове дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:25, 12 лютого
      Вєсті.UA: Поповнення української політичної діаспори в РФ. Шматок монобільшості хочуть відкусити
      Вєсті.UA
      20:31, 12 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Дисидент Софяник просить Зеленського вивезти його з окупованого Криму

      0
      Олег Софяник / crimeantatars.club

      Колишній дисидент і політв’язень Олег Софяник написав листа президенту Зеленському. Він просить у нього допомоги – хоче виїхати із Криму, та переживає, що окупанти так просто не пропустять його через адмінмежу.

      Заяву зі своїм проханням він вже відправив Зеленському електронно поштою. Про це розповів у коментарі проєкту "Крим. Реалії".

      Обурливо: Росія автоматично дала своє громадянство 5 тисячам українських дітей у Криму

      Я хочу виїхати з Криму, але не знаю, що може статися на адміністративному кордоні. Там можуть наркотики підкинути і зброю,
      – переймається чоловік.

      Він додає: давно "на олівці" у російських окупантів у Криму. Каже, що його постійно перевіряють на адмінкордоні.

      "Мене по кілька годин тримають, я у них у списках неблагонадійних, у базі даних ФСБ. Я хотів би, щоб Україна захистила мене як свого громадянина, щоб я міг виїхати нарешті з цієї зони", – наголошує Софяник.

      Що відомо про Олега Софяника? Він – відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України, радянський дисидент. У радянські часи здійснював багато акцій проти системи, а за відмову від служби в армії і громадянства СРСР його примусово направляли на психіатричне лікування. Він здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший із них – через Південно-Китайське море довжиною у 350 кілометрів.

      З нещодавнього: він здійснив заплив від мису Лукулл до бухти Омега в Севастополі. Відстань у 30 кілометрів Софяник подолав за 10 годин – без відпочинку і супроводу. Свій заплив рекордсмен присвятив 75-річчю депортації кримських татар.

      Які пенсії отримують різні категорії українців: інфографіка
      сьогодні
      4590
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Президент України Володимир Зеленський Новини Криму Анексія Криму Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Обіцянки Єрмака: чого очікувати від нового керівника ОП
      Антон Голобородько 377
      12 лютого , 22:01 Головні новини 12 лютого: перший брифінг Єрмака і статус УБД добровольцям
      Анастасія Зазуляк 1440
      11 лютого , 14:00 Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес
      Тетяна Панасюк 2949
      10 лютого , 14:00 Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії
      968
      12 лютого , 22:00 Неоголошена війна двох Андріїв, або Чому виник конфлікт між Богданом та Єрмаком
      Юрій Бутусов 2241
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук