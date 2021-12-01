Дистанция войны: как "Марафон, который никто не хочет бежать" объединил украинцев

"Марафон, который никто не хочет бежать" начался в украинском Нью-Йорке Донецкой области, всего в километре от линии фронта, в день знаменитого Нью-Йоркского мероприятия.

"Украинские воины гибнут, то есть мира на Востоке нет"

Андрей Кондеревич родом из города Дрогобыча, Львовской области. Последние 15 лет мужчина проживает в США, работает инженером на заводе, где изготавливают детали к самолетам. Рассказывает, что старается вести активный и здоровый образ жизни: любит бегать, ходить в горы, играть в теннис, кататься на велосипеде, заниматься в спортзале.

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7 ноября он пробежал свой пятый Нью-Йоркский марафон и поддержал проект "Марафон, который никто не хочет бежать". Об этой идее ему рассказали на ужине, который организовал "Ukrainian Running Club NY".

Некоторые люди говорят – то все, что происходит в Украине, является политикой, на этом зарабатывают деньги, пытаются нас поссорить и так далее. Для меня лично и на самом деле эта война, начатая Россией, является борьбой за будущее Украины,

– рассказывает он.

И добавил: "Поэтому я пробежал и таким образом я поддержал Украину, людей, которые ее защищают от российской агрессии и всех тех, кто тем или иным способом помогает и принимает участие – волонтеры, медики, журналисты, доноры, разные деятели, в борьбе за будущее Украины".

"Эта война, начатая Россией, является борьбой за будущее Украины" / Фото из фейсбука марафонца

Мужчина говорит, что это очень важно, ведь война продолжается уже восьмой год, и внимание мирового сообщества к этому уже не такое как, например, 5–7 лет назад. По его мнению, это и есть самое опасное, ведь с изменением тактики российская стратегия – завоевать Украину – совсем не изменилась. Вспоминает, как после марафона пришел на работу и надел две медали – Нью-Йоркского марафона и "Марафона, который никто не хочет бежать".

Все меня спрашивают – почему у меня две медали, и я рассказал об украинском Нью-Йорке. На прошлой неделе те же самые люди мне говорят, что на границе с Украиной около 100 тысяч российских солдат. То есть благодаря этому проекту удалось привлечь внимание людей к событиям в Украине. Это доказательство того, что данный проект очень важен,

– говорит Кондеревич.

В США мужчина переехал через месяц после окончания университета. Поэтому, отмечает, что мировоззрение, принципы, ценности, характер были сформированы в Украине.

Мои две крестницы, много друзей, среди которых есть и "киборги" из Донецкого аэропорта, родственники, хорошие знакомые проживают в Украине. Поэтому я стараюсь следить за событиями в Украине и для меня очень важно, что там происходит,

– отмечает он.

"Я рассказал об украинском Нью-Йорке" / Фото из фейсбука Андрея Кондеревича

Он говорит, что когда люди, которых он очень уважает и доверяет, рассказали про этот проект, то был очень поражен, что "в Украине в Донецкой области, всего в километре от линии фронта есть свой Нью-Йорк, и там проводится такое мероприятие". Поэтому с большой радостью принял участие в нем.

"Марафон, который никто не хочет бежать" / Фото 24 канала, Валентины Полищук Мотивация – показать и напомнить миру, что вопреки каким-либо мирным соглашениям и обещаниям России война в Украине продолжается и российская агрессия продолжается: каждый день стреляют, украинские воины гибнут, то есть мира нет на востоке Украины,

– добавил он. Павел Чебурей рассказывает, что бежит этот марафон, чтобы напомнить самому себе и людям о том, что в Украине война. Я хочу напомнить другим людям, что есть те, которые бегут эту дистанцию за них, эту дистанцию войны,

– метафорично отметил участник. "Есть бегущие дистанцию войны " / Фото – 24 канала, Валентины Полищук Иван Затварский говорит, что событие началось с двух комментариев в Facebook. Он вместе со своим товарищем решили бежать вдвоем. В результате за две недели появилось более 30 желающих. Мужчина говорит, что"бегут разные люди, которые так или иначе связаны с фронтом". То есть, кто-то был волонтером, а кто-то помогал в соответствии со своими возможностями. Мы хотим напомнить всем, что этот марафон длится уже восемь лет. Здесь участвуют солдаты, волонтеры, гражданские люди, которые работают на нашу победу. И сегодня мы выбрали для себя довольно специфическую дистанцию – 12 километров. Кое-кто из нас бежит ее в бронежилетах в качестве символического знака благодарности

– рассказывает он. "Кто-то из нас бежит ее в бронежилетах в качестве символического знака благодарности" / Фото 24 канала, Валентины Полищук Затварский отмечает, что бежит, чтобы вспомнить украинских воинов. И, к сожалению, замечает он, не все смогли вернуться из-за войны. Читайте Боевики начали масштабные военные учения на Донбассе Акция будет продолжаться, пока бегуны со всего мира будут готовы бежать. Украинские полярники также недавно приняли участие в акции.

Полярники поддержали акцию / Фото facebook.com/AntarcticCenter

Участник боевых действий, ветеран Сергей Молодид говорит, что присоединился к этому пробегу, потому что весь мир должен знать, что в Украине такое происходит, что напала Россия, что она оккупирует украинские земли.

Когда это произошло, то мы предупреждали, что следующими будут страны Балтии и Польши. Прошло восемь лет и мы видим, что так и есть,

– отметил мужчина.