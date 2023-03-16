Такой транспорт, на котором можно путешествовать в любой комфортной позе, создал инженер-технолог и изобретатель Аркадий Фишман, который является переселенцем из Славянска. Его необычный "автомобиль" даже сняли на видео.

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Двухметровый самодельный синий транспорт

Как стало известно, поездка на диване при хорошей погоде подарит "водителю" разве что легкий ветерок, ведь развивает диван скорость всего 10 километров в час. При этом приблизительная длина дивана достигает двух метров, ширина – 80 сантиметров, а высота – более метра.

Чтобы заставить двигаться то, что по замыслу должно стоять в жилищах, изобретатель встроил двигатель, аккумуляторы и контроллер. Эти детали Аркадий Фишман привез из Славянска, которые снял с другого самодельного электротранспорта – с моноколеса. По его словам, само изделие привезти с собой не смог.

Оно у меня лежало. Я думаю, что оно у меня без дела лежит, нужно что-то делать. Решил сделать что-нибудь интересное, чтобы подбодрить людей. Думал, что такое сделать, на чем будет удобно ездить. Как известно, самое удобное – быть на диване,

– рассказал Аркадий Фишман.

Более того, сначала транспорт даже и диваном не был, ведь привычная мебель бы не подошла для воплощения затеи. По словам создателя, у обычных диванов ширина, высота и вес – не те. Он сам продумал размеры, приобрел необходимые материалы и сделал конструкцию, похожую на диван.

А как насчет регистрации автомобиля-дивана

Аркадий Фишман также поделился, что его транспортное средство не подлежит регистрации, ведь не дотягивает до необходимых показателей, указанных в законе.

В законе указаны ограничения уставности двигателя 3 киловатта и ограничение скорости 40 километров в час. Если меньше параметры, то ничего не нужно. Это как электровелосипед,

– сказал инженер-технолог.

Конечно, кроме правоохранителей такой необычный транспорт вызывает интерес у местных жителей. По словам Фишмана, во время поездок его снимал на камеру чуть ли не каждый второй. Останавливались и машины, чтобы посмотреть на диван. Так что своей цели изобретатель достиг.

Однако синий комфортный самодельный транспорт исчез с улиц городка-полуострова. Как сообщил на своей фейсбук-странице Константин Дунец, вокалист группы "Медовый полынь", он сейчас находится на ремонте.

"Десятого марта ребята взяли прокатиться диван и поломали его. Он сейчас находится у меня на хранении", – сказал он.

Более того, из видео тектока Елены Пидозрилой стало известно, что диван попал в ДТП. Ведь дети на нем решили выехать на трассу, чем создали аварийную ситуацию. Сначала его конфисковала полиция.