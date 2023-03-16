Такий транспорт, на якому можна подорожувати у будь-якій комфортній позі створив інженер-технолог та винахідник Аркадій Фішман, який є переселенцем із Слов'янська. Його незвичайну "автівку" навіть зняли на відео.

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Двометровий саморобний синій транспорт

Як стало відомо, поїздка на дивані при гарній погоді подарує "водієві" хіба легенький вітерець, адже розвиває диван швидкість лише 10 кілометрів за годину. При цьому приблизна довжина дивана сягає двох метрів, ширина – 80 сантиметрів, а висота – понад метр.

Щоб змусити рухатися те, що за задумом повинно стояти у помешканнях, винахідник вбудував двигун, акумулятори та контролер. Ці деталі Аркадій Фішман привіз зі Слов’янська, які зняв з іншого саморобного електротранспорту – з моноколеса. За його словами, сам виріб привезти з собою не зміг.

Воно в мене лежало. Я думаю, що воно в мене без діла лежить, треба щось робити. Вирішив зробити щось цікаве, щоб підбадьорити людей. Думав, що б таке зробити, на чому буде зручно їздити. Як відомо, найзручніше – бути на дивані,

– розповів Аркадій Фішман.

Ба більше, спершу транспорт навіть й диваном не був, адже звичні меблі б не підійшли для втілення задуму. За словами творця, у звичайних диванів ширина, висота та вага – не ті. Тож він сам продумав розміри, придбав необхідні матеріали та зробив конструкцію, схожу на диван.

А як щодо реєстрації автівки-дивана

Аркадій Фішман також поділився, що його транспортний засіб не підлягає жодній реєстрації, адже не дотягує до необхідних показників, зазначених у законі.

В законі вказані обмеження статутності двигуна 3 кіловати і обмеження швидкості 40 кілометрів на годину. Якщо менші параметри, то нічого не потрібно. Це як електровелосипед,

– сказав інженер-технолог.

Звісно, що окрім правоохоронців, такий незвичний транспорт викликає цікавість у місцевих жителів. За словами Фішмана, під час поїздок його знімав на камеру ледь не кожен другий. Зупинялися й машини, щоб подивитися на диван. Тож своєї цілі винахідник досягнув.

Однак наразі синій комфортний саморобний транспорт зник з вулиць містечка-півострова. Як повідомив в сторіс на своїй фейсбук-сторінці Костянтин Дунець, вокаліст гурту "Медовий полин", він зараз перебуває на ремонті.

"Десятого березня хлопці взяли покататися диван і поламали його. Він зараз перебуває в мене на зберіганні", – сказав він.

Ба більше, з відео тіктоку Олени Підозрілої стало відомо, що диван потрапив в ДТП. Адже діти на ньому вирішили виїхати на трасу, чим створили аварійну ситуацію. Тож спершу його конфіскувала поліція.