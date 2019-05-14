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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Диверсанты активизировались в Авдеевке: военные рассказали почему пошли воевать

      294 Читати новину українською

      Вражеские диверсанты активизировались возле Авдеевки. Украинские армейцы видят, как пророссийские боевики пытаются подойти вплотную к украинским позициям днем и ночью, пытаясь выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых рубежей.

      Когда-то в Авдеевке был элитный развлекательный центр с бассейном, СПА и прочими прихотями для не очень бедных людей. Однако за пять лет войны почти ничего не осталось. Теперь здесь проходит линия столкновения и развлечения совсем другие.

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      Позиции врага на Ясиноватской развязке видно невооруженным глазом. Именно оттуда они стреляют по украинским защитникам.

      Здесь такая позиция, что стреляют сразу с трех сторон. Поэтому невозможно сказать откуда прилетит,
      – рассказал военнослужащий 93-й бригады "Холодный яр" Олег.

      Вражеский гранатометчик нарушил тишину. Однако" холодноярцы", защищающие Авдеевские рубежи, уже давно не обращают внимания на такие провокации противника. Их больше тревожат вражеские диверсанты, которые в последнее время активизировались.

      "Бывает, что лазят. Видим их ночью через тепловизор, как они по дороге бегают. Тогда приходится защищаться", – добавил военнослужащий 93-й бригады "Холодный яр" Давид. Пока вылазки врага заканчиваются неудачей, ведь подразделение, которое здесь стоит, за пять лет войны уже хорошо научилось воевать и им есть, что защищать.

      Авдіївка

      Военный Давид

      Давид с оккупированной Луганщины, поэтому прячет лицо. Несмотря на российские мифы, что якобы на Донбассе все за Россию, парень пошел воевать вслед за своими одноклассниками.

      Уехал в отпуск, а мне начали рассказывать о ситуации на фронте. Тогда подумал, что это не честно, я сижу дома, а они воюют. Поэтому решил также уйти,
      – пояснил военнослужащий 93-й бригады "Холодный яр" Давид.

      Эти ребята, в отличие от российских наемников, прекрасно понимают, что у них за спинами их родные и друзья.

      Авдіївка

      Военный Владимир

      "У меня есть еще дети, так как и у других. Как каждый отец, как обычный человек, хочу, чтобы они жили в нормальной стране", – рассказал военнослужащий 93-й бригады "Холодный яр" Владимир. Именно по этой причине украинский армеец никуда не отступает.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Авдеевка
      Источник: 24 канал
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