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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Диверсанти активізувалися в Авдіївці: військові розповіли чому пішли воювати

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      Ворожі диверсанти активізувались біля Авдіївки. Українські армійці бачать, як проросійські бойовики намагаються підійти впритул до українських позицій вдень та вночі, намагаючись вибити Збройні сили України із займаних рубежів.

      Колись в Авдіївці був елітний розважальний центр з басейном, СПА та іншими забаганками для не дуже бідних людей. Проте за п'ять років війни майже нічого не залишилось. Тепер тут проходить лінія зіткнення і розваги зовсім інші.

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      Позиції ворога на Ясинуватській розв'язці видно неозброєним оком. Саме звідти вони стріляють по українських оборонцях.

      Тут така позиція, що стріляють одразу з трьох боків. Тому неможливо сказати звідки прилетить,
      – розповів військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний яр" Олег.

      Ворожий гранатометник порушив тишу. Проте "холодноярці", що боронять Авдіївські рубежі, вже давно не звертають уваги на такі провокації противника. Їх більше турбують ворожі диверсанти, які останнім часом активізувались.

      "Буває, що лазять. Бачимо їх вночі через телевізор, як вони по дорозі бігають. Тоді доводиться захищатися", – додав військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний яр" Давид. Поки що вилазки ворога закінчуються невдачею, адже підрозділ, який тут стоїть, за п’ять років війни вже добре навчився воювати і їм є, що захищати.

      Авдіївка
      Військовий Давид

      Давид з окупованої Луганщини, тому ховає обличчя. Попри російські міфи, що нібито на Донбасі всі за Росію, хлопець пішов воювати слідом за своїми однокласниками.

      Поїхав у відпустку, а мені почали розповідати про ситуацію на фронті. Тоді подумав, що це не чесно, я сиджу вдома, а вони воюють. Тому вирішив також піти,
      – пояснив військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний яр" Давид.

      Ці хлопці, на відміну від російських найманців, чудово розуміють, що в них за спинами їхні рідні та друзі.

      Авдіївка
      Військовий Володимир

      "У мене є ще діти, так як і в інших. Як кожен батько, як звичайна людина, хочу, щоб вони жили в нормальній країні", – розповів військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний яр" Володимир. Саме через цю причину український армієць нікуди не відступає.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні сили України Авдіївка
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 14 травня
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