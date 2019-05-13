Боевики используют беспилотники, которые сбрасывают ручные гранаты на мирных жителей Донбасса

На Донбассе пророссийские наемники бьют по гражданским в Марьинке. Для этого используют беспилотники, к которым донецкие горе-инженеры прикручивают гранаты, которые потом летят как в сторону военных, так и по мирным жителям.

В последнее время донецкие группировки боевиков использует такую коварную тактику, потому что сами воевать боятся. Конечно, это оружие не слишком точное, поэтому постоянно страдают мирные люди, которые живут на линии огня.

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Границы между мирными жителями и военными в Марьинке фактически нет. Конечные улицы поселка переходят в оккупированный Донецк. Фактически, между бывшими соседями теперь проходит так называемая линия разграничения.

Часто боевики открывают огонь днем. Военные уже не обращают внимания на такие провокации врага. И не отвечают, ведь этот неприцельный обстрел не несет угрозы жизни военных.

Провоцируют нас, чтобы мы просто вышли из укрытия и посмотрели. Так они работают на снайпера,

– рассказал военный Олег.

Олег на войне уже третий год. Уже привык как к провокациям врага, так и к атмосфере войны: эти разбитые дома Марьинки для него роднее, чем дом на Львовщине.

Бойцы рассказывают, что здесь, в Марьинке, боевики постоянно просят о перемирии. Но к коварству врага бойцы королевской бригады уже привыкли. И знают, как реагировать. По данным нашей разведки, накануне на одного боевика в оккупированном Донецке стало меньше.

Как прошли сутки на фронте?

Российские оккупационные войска за 12 мая 16 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего двое защитников получили ранения. Бойцы ВСУ уже дали жесткий ответ боевикам, двое из них – раненые.



Оккупанты стреляли в районе населенных пунктов Авдеевки, Гнутово, Каменки, Новотроицкого, Талаковки, Богдановки, Старогнатовки, Гранитного, Лебединского, Крымского, Новотошковского и Зайцево.



Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях