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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Украинские бойцы жестко ответили на обстрел боевиков: есть раненые

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      Оккупанты ранили двух бойцов ВСУ на Донбассе
      Оккупанты ранили двух бойцов ВСУ на Донбассе / Иллюстративное фото

      Российские оккупационные войска 12 мая 16 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего двое защитников получили ранения. Бойцы ВСУ уже дали жесткий ответ боевикам, двое из них – ранены.

      Пророссийские боевики во время обстрелов украинских позиций один раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение – 120-миллиметровые минометы.

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      Оккупанты целые сутки били по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Они обстреляли силы ООС в районе населенных пунктов Авдеевки, Гнутово, Каменки, Новотроицкого, Талаковки, Богдановки, Старогнатовки, Гранитного, Лебединского, Крымского, Новотошковского и Зайцевого.

      Вследствии обстрелов двое военных Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 12 мая двух оккупантов было ранено,
      – добавили в штабе.

      С начала суток, 13 мая, враг один раз обстрелял украинские позиции возле Богдановки со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      Бойцы Вооруженных сил надежно контролируют силы оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

       

      Сколько военных и мирных жителей погибло на Донбассе?С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2973 украинских военнослужащих. Однако, жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, с начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч олучили ранения.

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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