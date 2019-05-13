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      Українські бійці жорстко відповіли на обстріли бойовиків: є поранені

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      Окупанти поранили двох бійців ЗСУ на Донбасі
      Окупанти поранили двох бійців ЗСУ на Донбасі / Ілюстративне фото

      Російські окупаційні війська 12 травня 16 разів обстріляли позиції українських військових, внаслідок чого двоє захисників отримали поранення. Бійці ЗСУ вже дали жорстку відповідь бойовикам, двоє з них - поранені.

      Проросійські бойовики під час обстрілів українських позицій один раз застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 120-міліметрові міномети.

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      Окупанти цілу добу гатили по українських захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Вони обстріляли сили ООС в районі населених пунктів Авдіївки, Гнутового, Кам'янки, Новотроїцького, Талаківки, Богданівки, Старогнатівки, Гранітного, Лебединського, Кримського, Новотошківського та Зайцевого.

      Внаслідок обстрілів двоє військових Об'єднаних сил отримали поранення, один воїн був травмований в результаті вибуху ворожої мінометної міни. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 12 травня двох окупантів було поранено,
      – додали у штабі.

      З початку доби, 13 травня, ворог один раз обстріляв українські позиції біля Богданівки зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

      Бійці Збройних сил надійно контролюють сили окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

       

      Скільки військових та мирних жителів загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2973 українських військовослужбовців. Проте, жертвами конфлікту стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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