В Германии обнаружили взрывные устройства на кукурузном поле возле подстанции, где произошла авария

В среду, 2 сентября, немецкая полиция обнаружила 6 пусковых устройств в поле недалеко от Кельна. Вероятно, это оборудование намеревались использовать для саботажа работы подстанции в Бергхайме.

Это далеко не первый случай диверсий в стране за последние недели. Об этом пишет Zeit.

Что известно о ситуации под Кельном?

Во вторник, 1 сентября, в Германии недалеко от Кельна произошла авария на электроподстанции в Бергхайме. Вечером полиция прибыла на место "технической неисправности" на подстанции Амприон в районе Райдт города Бергхайм. Правоохранители предположили, что на объекте произошла не техническая неисправность, а умышленные действия.

Следователи обнаружили 6 взрывных устройств на кукурузном поле. Главный инспектор Михаэль Эссер заявил, что, вероятно, они были предназначены для запуска проволоки над линиями электропередач с использованием пиротехнических материалов. Главный прокурор Ульрих Бремер заявил, что найденные устройства являются весомым доказательством умышленного преступления. Правоохранители расследуют возможный неконституционный саботаж и срыв работы государственных служб.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил о подозрении в "антиконституционном саботаже" в связи с инцидентом на подстанции. Он считает, что саботаж мог быть совершен как иностранным государством, так и левыми экстремистами.

Что известно о диверсии в Германии?

Энергетическая компания RWE сообщила, что от сбоя пострадали 5 блоков станции общей мощностью 4200 мегаватт.

Отметим, что в полиции сразу заподозрили поджог объекта. Они предполагают злонамеренные действия и связь с другим инцидентом, произошедшим накануне.

В Германии 1 сентября зафиксировали попытку диверсии на электроподстанции Турнов/Прайлак недалеко от Бранденбурга. Неизвестные повредили несколько линий электропередач, поэтому на расположенной неподалеку электростанции Йеншвальде произошел технический сбой.