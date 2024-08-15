В частности, такую позицию высказали депутаты Бундестага Маркус Фабер и Константин фон Ноц. Они считают, что инциденты на двух военных базах в Кельне и Гайленкирхене могут быть связаны с диверсионной операцией России.

К теме Германия больше не расследует инцидент на авиабазе в Кельне как диверсию: почему так

Россия может быть причастна к диверсиям в Германии

Депутат Свободной демократической партии и председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер заявил, что за актами саботажа в казармах в городе Кельн стоит Россия. По его мнению, больше всего в этом заинтересован именно Путин.

Из-за временной близости инцидентов в двух казармах можно предположить, что вражеский субъект хочет продемонстрировать свои диверсионные возможности здесь, у нас. Субъект, который сейчас больше всего в этом заинтересован, – это Путин,

– заявил Фабер.

Такое мнение имеет и другой депутат Бундестага – Константин фон Ноц. Представитель Партии зеленых и председатель комитета парламентского контроля Бундестага отметил, что в правительстве действительно существуют подозрения, что Россия может быть причастна к инцидентам на военных базах НАТО. Ноц добавил, что инциденты на базах могут быть российскими диверсионными операциями, а Германия уже имеет "конкретные рабочие гипотезы".

"Никто не должен сомневаться в том, что нечто подобное возможно, и что Россия также имеет достаточную скрупулезность, чтобы осуществлять такие действия", – добавил депутат Бундестага.

Ранее стало известно, что на военные базе НАТО в немецком городе Гайленкирхен, а также на базе в Кельне обнаружили загрязнение питьевой воды. Военные базы сразу закрыли, а в Германии начали расследование.