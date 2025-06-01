"Атэш" провел феерическую диверсию в Донецкой области: оккупанты не получили топливо вовремя
- Партизаны из движения "Атеш" провели диверсию – сожгли релейный шкаф на железной дороге возле Ясиноватой, что помешало своевременному прибытию поезда с топливом для российской армии.
- Диверсия нарушила логистические планы оккупантов, поскольку по важному маршруту регулярно проходят военные грузы для снабжения оккупационных войск.
Партизаны ударили по логистике России на оккупированной территории. В результате диверсии поезд с топливом для армии врага не прибыл вовремя.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Что известно о диверсии возле Ясиноватой
Агент движения "Атеш" сжег релейный шкаф на отрезке железной дороги, проходящей важным маршрутом в Донецк. Говорится об объекте возле Ясиноватой, что в Донецкой области.
Вблизи этой железнодорожной ветки расположены военные части, склады и промышленные предприятия, поэтому здесь регулярно проходят военные грузы для снабжения оккупационных войск,
– указали в движении сопротивления.
Партизаны выбрали подходящий момент для удара, в результате чего поезд с топливом для оккупантов прибыл со значительным опозданием, что нарушило планы врага.
"Ко Дню Конституции Украины мы напоминаем оккупантам, что это – независимая и свободная страна. А Донецк всегда будет украинским!" – подчеркнули там.
Партизаны сожгли релейный шкаф в Ясиноватой: смотрите видео
На днях в "Атеш" рассказали, что глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов перемещается в сопровождении мобильного комплекса РЭБ. Он опасается возможного удара FPV-дроном с целью его ликвидации.